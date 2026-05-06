Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.05.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall auf Tankstellengelände

Um 10:35 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 74-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw das Tankstellengelände in der Reichensächser Straße in Eschwege. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw VW streifte sie das Auto seitlich, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 13:20 Uhr beschädigte gestern Mittag eine 73-jährige Eschwegerin mit ihrem Auto einen Pkw BMW, als sie auf einem Parkplatz in der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege rangierte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Unfallflucht

Um 09:40 Uhr wurde gestern Morgen festgestellt, dass in der Straße "Scheuereckengasse" in Weidenhausen der Pfosten einer Einfahrt angefahren wurde, wodurch dieser umkippte. An den Steinen konnten rot-orange Lackspuren gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass am Abend zuvor, gegen 22:00 Uhr, Zeugen beobachtet haben, wie ein SUV (Farbe: rot/ orange) in der dortigen Einfahrt wendete und als möglicher Unfallverursacher somit infrage kommt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 14:26 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 34-Jähriger aus Bebra mit seinem Pkw die BAB 44 aus Richtung Sontra kommend. Bei Wichmannshausen verließ er die Autobahn, um auf die B 7 abzubiegen. Dabei übersah er den in Richtung Datterode fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 30-jährigen Eschweger gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden die Unfallbeteiligten leicht verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die Straßenmeisterei angefordert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 7 wurde in dem Streckenabschnitt von ca. 15:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Unfall auf Tankstellengelände

Um 12:00 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit eine 68-Jährige aus den Niederlanden mit einem Wohnmobil das Tankstellengelände in der Leipziger Straße in Datterode. Beim Vorbeifahren an einem zum Betanken abgestellten Lkw, streifte sie mit dem Wohnmobil den Lkw seitlich, wodurch ein Sachschaden von ca. 2200 EUR entstand.

rückwärts aufgefahren

Um 15:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 27-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die Kirchstraße in Netra. Im Einmündungsbereich zur Straße "Obergasse" hielt er mit dem Auto zunächst an. Er fuhr dann mit dem Fahrzeug etwas zurück, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem dahinter stehenden Auto kam, das von einem 59-Jährigen aus dem Landkreis Regensburg gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Bauwagen gestohlen

Wie gestern angezeigt, wurde bereits zwischen dem 24.04.26 und dem 27.04.26 vor dem Solarpark in Sontra-Brodberg im Bereich einer dortigen Baustelle ein Anhänger (Bauwagen) entwendet. Der oder die Täter haben den Bauwagen vermutlich an ein Fahrzeug angehangen und sind mit diese davon gefahren. Der Schaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht vom 04./05.26 wurde in der Günsteröder Straße in Hessisch Lichtenau in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Hierzu wurde durch den oder die Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt, um in das Wohnhaus einsteigen zu können. Im Haus wurden sämtliche Räume aufgesucht und durchsucht. Ebenso wurden zwei angrenzende Garagen nach "Brauchbaren" durchsucht. Letztendlich wurde nach bisherigen Erkenntnissen aus dem Haus und den Garagen nichts entwendet. Der angegebene Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einfahren

Um 15:40 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 36-Jähriger Paketzusteller aus Kassel mit einem Sprinter von einem Grundstück aus auf die Straße "Berlepschweg" in Witzenhausen einzufahren. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw eines 36-Jährigen aus Witzenhausen und touchierte das Auto mit der linken Fahrzeugseite des Sprinters im vorderen rechten Bereich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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