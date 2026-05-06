Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Bösingfeld. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger.

Lippe (ots)

Seit Dienstagnachmittag (05.05.2026) wird ein 14-jähriges Mädchen aus Extertal vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt gegen 12 Uhr im Hackemackweg in Bösingfeld gesehen; vermutlich ist sie zusammen mit einem 15-jährigen Jungen unterwegs. Eine Eigengefährdung kann aufgrund des jungen Alters nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist etwa 1,70 m groß, schlank, hat dunkelblonde Haare und braune Augen. Sie trägt nach bisherigen Erkenntnissen eine schwarze Stoffhose, schwarze Nike-Sneaker, einen grauen Hoodie und ein hellblaues Longsleeve. Außerdem führt sie einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich. Mögliche Aufenthaltsorte liegen in Extertal und Barntrup. Sie nutzt möglicherweise den ÖPNV. Weitere Informationen und ein Foto sind im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/202980 Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (05231) 6090 bei der Polizei Lippe oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

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