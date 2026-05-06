POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Radlader gestohlen.
Lippe (ots)
Unbekannte stahlen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (04./05.05.2026) im Wällenweg einen Radlader von einer Baustelle. Das Fahrzeug ist von der Marke KramerAllrad und hat einen Wert von geschätzt 30 000 Euro.
Hinweise zum Diebstahl erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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