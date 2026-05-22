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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch beim TÜV (20.05.2026 - 21.05.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, hat sich bei der TÜV Filiale in Schwenningen ein Einbruch ereignet. Gewaltsam verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zugang zur Filiale an der Villinger Straße. Innerhalb entwendeten sie Bargeld. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Schwenningen zu wenden (Tel: 07720 / 85000).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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