Polizei Dortmund

POL-DO: Zehnjähriger Fahrradfahrer in Dortmund-Wickede leicht verletzt: Autofahrer missachtet rote Ampel und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0216

Am Montagnachmittag (09.03.) kam es auf dem Wickeder Hellweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zehnjähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte der zehnjährige Dortmunder mit seinem Fahrrad gegen 14:20 Uhr eine grüne Ampel an der Straße Wickeder Hellweg in Höhe der Hausnummer 80. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der aus östlicher Richtung kam, missachtete nach bisherigen Erkenntnissen eine rote Ampel, kollidierte mit dem Jungen und setzte seine Fahrt anschließend fort.

Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An seinem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

Da der zehnjährige Fahrradfahrer keine weiteren Angaben zum Auto oder zum Fahrer machen kann, bittet die Polizei Dortmund um Zeugenhinweise.

Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrer oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich an die Polizeiwache Asseln unter der 0231/132 - 3721 zu wenden.

