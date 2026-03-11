Polizei Dortmund

POL-DO: Dank aufmerksamer Zeuginnen: Drogen und Messer sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0212

Zeugenhinweise führten am Dienstag (10.03.) zur vorläufigen Festnahme eines Drogendealers im Dortmunder Stadtteil Mitte. Die Beamten stellten mehrere Verkaufseinheiten Drogen und ein verbotenes Messer sicher.

Gegen 16:20 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei. Diese beobachtete an der Ecke Hamburger Straße / Lippestraße einen Mann, der augenscheinlich mit Drogen handelte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Dealer zunächst nicht anzutreffen.

Kurz darauf hielt ein Taxi vor einem dortigen Friseursalon an, ein Mann stieg aus dem Fahrzeug aus. Eine weitere Zeugin informierte die Beamten, dass es sich bei der Person um den Drogendealer handeln soll. Grund genug für eine Personenkontrolle.

In der Bauchtasche des 45-jährigen Dortmunders wurden die Beamten schnell fündig: Insgesamt 42 Kapseln mit Heroin und 39 Kapseln mit Kokain führte der Mann mit sich. Außerdem fanden die Beamten ein verbotenes Einhandmesser und drei Mobiltelefone. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung, wurde der 45-Jährige entlassen. Den Dortmunder erwartet nun ein Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Außerdem wird eine Aufnahme in das Messertrageverbotskonzept geprüft.

