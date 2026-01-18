Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Täter erlangten kein Diebesgut

Meppen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 16.01.2026, 21:30 Uhr, bis Samstag, 17.01.2026, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einer Bildungseinrichtung in der Vogelpohlstraße in Meppen. Eine bislang unbekannte Täterschaft warf mittels eines Steins den Glaseinsatz einer Tür eines Seminarhauses ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend wurden die Räume augenscheinlich durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Vor Ort wurden jedoch mehrere Flaschen Saft festgestellt, die von der unbekannten Täterschaft verzehrt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

