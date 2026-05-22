Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Ekkehardstraße - insgesamt rund 70.000 Euro Schaden (21.05.2026)

Singen (ots)

Vermutlich aufgrund medizinischer Ursache ist es am Donnerstagnachmittag auf der Ekkehardstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem zum Glück keine Person verletzt worden, aber insgesamt mehrere zehntausend Euro Blechschaden entstanden sind. Gegen 15 Uhr war ein 47-Jähriger mit einem Audi Q7 auf dem rechten Fahrstreifen der Ekkehardstraße in Richtung Aluminiumstraße unterwegs. Dabei geriet der Mann mit seinem Wagen plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes, der dadurch wiederum auf einen Fahrradständer geschoben wurde an dem mehrere Räder standen. Durch den Aufprall abgewiesen rollte der Audi anschließend auf einen weiteren geparkten Skoda. Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen, der sich durch den Unfall augenscheinlich keine Verletzungen zugezogen hatte, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bis auf den Skoda waren alle beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Den entstandenen Blechschaden schätzten die Beamten auf insgesamt rund 70.000 Euro.

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