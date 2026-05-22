Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wollmatingen) Falscher Handwerker bestiehlt Senior (19.05.2026)

KN-Wollmatingen (ots)

Nach einem Vorfall am Dienstag warnt die Polizei erneut vor falschen Handwerkern. Ein Unbekannter sprach einen 87-Jährigen auf der Stettiner Straße an, dass er die Dächer der Reihenhäuser überprüfen müsse und verschaffte sich so Zutritt zum Wohnhaus des Mannes. Dort deckte der falsche Handwerker einige Dachziegel ab und teilte anschließend mit, dass eine Sanierung nötig sei. Dazu wäre eine Anzahlung in Höhe von mehreren hundert Euro fällig, die der 87-Jährige daraufhin bereitwillig zahlte. Nachdem der Fremde das Haus wieder verlassen hatte, stellte der Senior das Fehlen seines Geldbeutels fest. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Arbeiten oder Dienstleistungen anbieten - sollten Sie sich bedrängt fühlen, scheuen Sie sich nicht, laut um Hilfe zu rufen um Nachbarn auf die Situation aufmerksam zu machen.

Lassen Sie sich einen Dienstausweis oder Mitarbeiterausweis zeigen - schließen Sie anschließend die Tür und halten vor Einlass telefonisch Rücksprache mit der angeblichen Firma oder dem Unternehmen - suchen Sie die Telefonnummer dazu selbst raus - lassen Sie sich dabei nicht unter Druck setzen!

Halten Sie zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens!

Lassen Sie Fremde in Ihren Wohnräumen niemals unbeaufsichtigt, ziehen Sie gegebenenfalls jemand aus der Nachbarschaft hinzu, bevor Sie Unbekannte herienlassen.

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich dieser Betrugs- und Diebesmasche!

Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

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