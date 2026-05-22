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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliches Mitglied einer Betrügerbande in Haft

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein mutmaßliches Mitglied einer überregional agierenden Betrügerbande, die auch im hiesigen Raum mit der Masche des Trading- oder Anlagebetruges unterwegs ist, ist am Mittwochnachmittag in Pliezhausen von der Polizei festgenommen worden. Der 32-Jahre alte Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der Festnahme war ein mutmaßlicher Anlagebetrug vorangegangen, bei dem eine 63-Jährige bereits um mehrere tausend Euro betrogen worden sein soll. Die Frau hatte sich im März dieses Jahres nach einer Geldanlagemöglichkeit umgesehen und war auf eine Tradingplattform und eine vermeintlich lukrative Anlage in Kryptowährungen gestoßen, bei der sie sich anmeldete. In der Folge sollen die Betrüger Kontakt mit der Frau aufgenommen und sie mit der Aussicht auf hohe Renditen zu mehreren Investitionen veranlasst haben. Dabei soll auch ein größerer Bargeldbetrag vor wenigen Tagen an einen noch unbekannten Abholer übergeben worden sein. Zwischenzeitlich wurde die Frau aber misstrauisch und informierte die Polizei. Als sich die Kriminellen erneut bei der Frau meldeten und weiteres Bargeld forderten, schlugen die Ermittler zu und nahmen den Abholer bei der Geldübergabe vorläufig fest.

Der beschuldigte 32-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der ukrainische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu weiteren Taten sowie zu den Mittätern dauern an. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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