Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Vermisstensuche; Brand; Körperverletzungsdelikt

Reutlingen (ots)

Unfallstelle gesucht (Zeugenaufruf)

Deutlich alkoholisiert war ein 75-Jähriger, den die Polizei am Mittwochnachmittag in der Dieselstraße aus dem Verkehr gezogen hat. Gegen 17.15 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem der Mann Passanten in seinem Nissan Juke auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes aufgefallen war. Der Mann war zuvor aus der Heppstraße kommend in den Parkplatz eingefahren. Bei der nachfolgenden Kontrolle und der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab sich ein vorläufiger Atemalkoholwert von mehr als drei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. An seinem rot-braunen Nissan Juke war an der Front ein frischer Unfallschaden in Höhe von rund 2.000 Euro erkennbar, der bislang noch keinem Verkehrsunfall zugeordnet werden konnte. Nachdem auch sein vorderes Kennzeichen mit einer Reutlinger Zulassung fehlte, könnte dies möglicherweise an der Unfallstelle zurückgeblieben sein. Hinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Esslingen (ES): Fehler beim Rückwärtsfahren

Eine Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren hat am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Kurz nach 12.30 Uhr setzte eine 72 Jahre alte Ford-Lenkerin in der Weilstraße zurück, da sie eine Einfahrt verpasst hatte. Dabei übersah sie einen hinter sich befindlichen 40-Jährigen auf einem Motorroller. Bei der anschließenden Kollision wurde der Mann nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Neckartailfingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen erlitten. Gegen 8.20 Uhr war ein 25 Jahre alter Mann mit einem Renault auf der Bahnhofstraße unterwegs. Dabei fuhr er auf den Anhänger eines Audi-Gespanns auf, dessen 46-jähriger Lenker verkehrsbedingt abbremste. Beim Unfall erlitt der 46-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit circa 6.000 Euro an. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Vermisstensuche

Zu einer größeren Vermisstensuche ist es in der Nacht zum Donnerstag bei Kusterdingen gekommen. Angehörige meldeten am Mittwochabend, dass ein an Demenz erkrankter, älterer Mann sein Wohnhaus in Wankheim verlassen hatte. Sofort machten sich mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie Mantrailerhunde auf die Suche nach dem Senior. An der Fahndung beteiligte sich auch ein Hubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz. Die Suchmaßnahmen verliefen in der Nacht zunächst erfolglos. Kurz nach sieben Uhr entdeckte eine aufmerksame Passantin einen orientierungslosen Mann an der B 28 am Ortsbeginn von Tübingen und verständigte den Rettungsdienst. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um den Vermissten handelte. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung und medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Balingen (ZAK): Fettexplosion

Zu einem gemeldeten Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Steinstraße in Endingen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte eine Bewohnerin im Erdgeschoss offenbar versucht, angebrannte Butter mit Wasser zu löschen. Daraufhin kam es zu einer sogenannten Fettexplosion und einem Brand, wodurch die Seniorin nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde. Der starke Rauch breitete sich im Anschluss im gesamten Gebäude aus. Drei weitere Bewohner, darunter ein Kind, wurden wie die Seniorin wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in umliegende Kliniken gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen blieben die drei unverletzt. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der entstandene Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (mr)

Balingen (ZAK): Zeugen zu Körperverletzungsdelikt gesucht

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt am Mittwochnachmittag, dessen Hintergrund noch ungeklärt ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte ein 41-Jähriger kurz vor 16.30 Uhr im Bereich Talstraße / Bubenhofenstraße einen verdächtigen Mann, der aus einem dortigen Grundstück kam und ihm anschließend folgte. In der Rosenfelder Straße, gegenüber einem Outlet, holte der Unbekannte den 41-Jährigen demnach ein und versetzte ihm einen Stoß, ehe er in Richtung eines Fitness-Studios flüchtete. Der Geschädigte bemerkte daraufhin eine Verletzung am Arm, die ihm offenbar mit einem noch unbekannten Gegenstand zugefügt worden war. Mit einem Bekannten begab er sich nachfolgend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, von wo die Polizei verständigt wurde. Der Unbekannte ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze, blonde Stoppelhaare, trug einen Drei-Tage-Bart und sprach mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war er mit einer kurzen, dunklen Hose und einem hellen T-Shirt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

Geislingen (ZAK): Radfahrer zu Fall gebracht

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 415 verletzt worden. Gegen 16.10 Uhr war ein 44 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter auf der Landesstraße von Geislingen herkommend in Richtung Rosenfeld unterwegs. Kurz nach der Einmündung nach Binsdorf streifte er mangels Sicherheitsabstands mit dem Außenspiegel einen 58-jährigen Radler, der in dieselbe Richtung fuhr. Der Mann kam hierdurch zu Fall und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen. Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

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