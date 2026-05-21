Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Radfahrer gestürzt; Elektrorollerfahrer schwer verletzt

Reutlingen (ots)

Wernau (ES): Radfahrer bei Sturz verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Wernau erlitten. Der 76 Jahre alte Mann war gegen zwölf Uhr mit seinem Mountainbike auf der Brücke über den Neckar vom Bahnhof herkommend in Richtung Eisstadion unterwegs. Hierbei musste der Senior einem Fußgänger ausweichen und blieb so unglücklich mit seinem Lenker am Brückengeländer hängen, dass er zu Boden stürzte. Der Verunglückte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur medizinischen Versorgung gebracht werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Nach Sturz schwer verletzt in Kliniken gebracht

Zwei Minderjährige sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Tübingen ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren die 13 und 14 Jahre alten Jungen gegen 7.40 Uhr gemeinsam auf einem Elektroroller den Nordring bergabwärts. An der Einmündung "Sand" missachtete der 13-jährige Lenker des Fahrzeugs dabei die rote Ampel. Im weiteren Verlauf geriet der Elektroroller ins Schlingern und beide Jungen stürzte auf den Asphalt. Sie erlitten wie bislang bekannt schwere Verletzungen, weshalb sie nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert wurden. (mr)

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