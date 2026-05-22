Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte besprühen Pflanzbehälter am Rathaussteg: Polizei bittet um Hinweise (22.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in der Stuttgarter Straße.

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben mindestens zwei unbekannte Täter bereits am 4. Mai im Zeitraum von 1:40 Uhr bis 1:55 Uhr die Pflanzbehälter angrenzend zum Rathaussteg mit roter Farbe besprüht.

Die beiden Tatverdächtigen werden als etwa 14 bis 18 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren und schlank bzw. normaler Statur beschrieben. Ein Jugendlicher soll etwa 165 bis 175 cm groß gewesen sein und trug eine schwarze Pufferjacke, eine schwarze "Baggy"-Jeans sowie weiße Turnschuhe. Der andere Tatverdächtige war mit 155 bis 160 cm etwas kleiner und bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift, einer roten Trainingsjacke, einer schwarzen Jogginghose sowie Turnschuhen der Marke "Nike".

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

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