Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vermisster aufgefunden
Erfurt (ots)
Der seit dem 09.02.2026 vermisste 20-jährige wurde wieder aufgefunden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für alle Hinweise. (NB)
