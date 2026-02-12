LPI-EF: Vermisster aufgefunden

Erfurt (ots) - Im Erfurter Südosten kam es gestern Nachmittag zu einer Sachbeschädigung an zwei geparkten Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein 13-Jähriger gegen 14:00 Uhr mehrere Steine von einem Balkon eines Wohnhauses in der Carl-Zeiß-Straße. Dabei traf er einen Audi und einen Skoda und richtete dabei erheblichen Schaden an. Am Audi entstanden Einschläge an der Frontscheibe, dem Dach sowie der Motorhaube. ...

