Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 52-Jähriger Betrunkener landet nach Verstoß gegen das Waffengesetz und Körperverletzung in Polizeigewahrsam (21.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Nachdem ein betrunkener Mann am Donnerstagnachmittag mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, hat er die Nacht im Polizeigewahrsam verbracht.

Der 52-Jährige soll zunächst gegen 15:00 Uhr in der Unteren Hauptstraße mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben. Nur kurze Zeit später meldete eine 20-Jährige gegen 16:15 Uhr, dass der Tatverdächtige ihr im Bereich der Gartenstraße in den Bauch geschlagen habe.

Gegen 18:15 Uhr gelang es den Beamten des Polizeireviers Tuttlingen schließlich, den 52-Jährigen ausfindig zu machen. Auch gegenüber den Polizisten zeigte sich der augenscheinlich betrunkene Mann äußerst aggressiv. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten bei ihm die Schreckschusswaffe sowie weitere gefährliche Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Alkoholtest ergab etwa 1,4 Promille.

Zur Verhinderung weiterer Störungen entschied schließlich ein Richter, den 52-Jährigen bis zum nächsten Morgen in Polizeigewahrsam zu nehmen. Der Mann muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und Körperverletzung verantworten, außerdem werden ihm die Kosten des polizeilichen Gewahrsams in Rechnung gestellt.

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