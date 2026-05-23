PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Lkr. Schwarzwald-Baar) Verkehrsunfall führt zu 10.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen (22.05.2026)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitagmittag hat sich in der Max-Planck-Straße in Villingen-Schwenningen ein Verkehrsunfall mit zwei Autos ereignet. Gegen 12:15 Uhr standen beide Fahrzeuge verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Berliner Straße. Im weiteren Verlauf stießen die Autos zusammen. Die Fahrer berichteten den Polizeibeamten jeweils unterschiedliche Unfallhergänge. Bislang ist unklar, ob die Opel-Fahrerin auf das vor ihr stehende Auto auffuhr oder ob der BMW-Fahrer zurücksetzte und den Zusammenstoß verursachte. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren