Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Lkr. Schwarzwald-Baar) Verkehrsunfall führt zu 10.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen (22.05.2026)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitagmittag hat sich in der Max-Planck-Straße in Villingen-Schwenningen ein Verkehrsunfall mit zwei Autos ereignet. Gegen 12:15 Uhr standen beide Fahrzeuge verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Berliner Straße. Im weiteren Verlauf stießen die Autos zusammen. Die Fahrer berichteten den Polizeibeamten jeweils unterschiedliche Unfallhergänge. Bislang ist unklar, ob die Opel-Fahrerin auf das vor ihr stehende Auto auffuhr oder ob der BMW-Fahrer zurücksetzte und den Zusammenstoß verursachte. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

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