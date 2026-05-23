Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. Konstanz) Verkehrsunfallflucht mit 2 Promille - Polizei sucht Zeugen (23.05.2026)

Konstanz (ots)

Am Samstagmorgen hat sich in der Paul-und-Gretel-Dietrich-Straße in Konstanz eine Unfallflucht ereignet. Gegen 03:00 Uhr stieß ein 23-jähriger Skoda-Fahrer beim Ausparken gegen einen geparkten VW. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den 23-Jährigen in der Nähe der Unfallstelle antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, und der Mann musste seinen Führerschein vor Ort abgeben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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