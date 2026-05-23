Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Polizei hat Poser und Tuner im Blick (22.05.2026)

Singen (ots)

Am Freitagabend wurden in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei, dem Polizeirevier Singen und der Stadt Singen erneut Kontrollen im Stadtgebiet Singen durchgeführt. Insgesamt konnten rund 70 Fahrzeuge festgestellt werden, die der Tuningszene zuzuordnen sind. Die durchgeführten Verkehrskontrollen ergaben kleinere Verstöße gegen die geltenden Vorschriften. Der Einsatz verlief insgesamt ruhig und ohne besondere Auffälligkeiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell