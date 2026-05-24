Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K 5905 Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Schwerer Verkehrsunfall zwischen dem Heuberger Kreuz und Gosheim - Mitfahrer schwer verletzt (23.05.2026

Gosheim (ots)

Am Sonntagmorgen ist es gegen 03:00 Uhr auf der K 5905 zwischen dem Heuberger Kreuz und Gosheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes, der in Richtung Gosheim unterwegs war, kam in einer langgezogenen Rechtskurve vor der Einmündung zum Biathlonzentrum nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Wald. Der mit fünf Personen besetzte Pkw schlitterte seitlich in den Wald und kam etwa 30 Meter weiter zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden alle fünf Personen verletzt, darunter ein 21-Jähriger, der mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die anderen Insassen, einschließlich des Fahrers, wurden leicht verletzt. Der Pkw wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der 30-jährige Fahrer wurde einem Atemalkoholtest unterzogen, bei dem ein Wert von 1,5 Promille ermittelt wurde. Ein Drogenvortest ergab zudem ein positives Ergebnis auf Kokain.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Gosheim, der Bergwacht und dem Rettungsdienst befand sich auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 348790 beim Verkehrsdienst Zimmern zu melden.

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