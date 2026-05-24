Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Lkr. SBK) Kollision mit parkendem Auto (23.05.2026)

St. Georgen (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 12.00 Uhr in der Straße Bärenplatz Höhe Nr. 11 ereignet. Der Fahrer eines Opel Zafira fuhr stadtauswärts und kollidierte hierbei mit der Seitentüre eines am Straßenrand parkenden Alfa Romeo. Unklar ist bislang, ob die Türe erst geöffnet wurde, als sich der Opel näherte oder diese bereits zuvor offenstand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07724 949500 beim Polizeirevier St. Georgen zu melden.

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