Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Fürstenberg) Brennendes Mülltonnenhaus - Polizei ermittelt zur Brandursache (25.05.2026)

KN-Fürstenberg (ots)

Nachdem am Montagnachmittag ein Mülltonnenhaus neben einem Wohngebäude im Erich-Bloch-Weg in Brand geraten ist, hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 16.30 Uhr wurde am Anwesen Nummer 8 ein brennender Container mitgeteilt. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand ein an ein Wohnhaus angrenzendes Mülltonnenhäuschen bereits in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses mussten dieses vorsorglich verlassen. Durch die starke Hitze nahm ein in der Nähe geparktes Auto Schaden. Das Wohngebäude wurde glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen. Trotz starker Rauchentwicklung konnten die Bewohner nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Die Höhe des durch das Feuer entstandenen Schadens dürfte bei insgesamt rund 20.000 Euro liegen.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell