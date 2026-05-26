Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Paradies) Unfall auf der Einmündung Handelisgartenweg/Gartenstraße - Rollerfahrerin weicht Auto aus und stürzt (23.05.2026)

KN-Paradies (ots)

Eine Rollerfahrerin ist am Samstagmittag an der Einmündung des Handelisgartenweg auf die Gartenstraße gestürzt. Eine 63-jährige VW Polo-Fahrerin bog vom Handelisgartenweg auf die Gartenstraße ab und tastete sich dazu langsam in die Einmündung. Als sie die 50-jährige auf der Gartenstraße herannahende Rollerfahrerin wahrnahm, bremste sie und hielt an. Die 50-Jährige reagierte ebenfalls indem sie nach links lenkte um dem herausfahrenden Polo auszuweichen, wobei sie zu Fall kam. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell