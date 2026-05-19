LPI-GTH: Sachbeschädigung
Kirchheim (Ilm-Kreis) (ots)
Die Fassade einer Turnhalle im Bereich "Vor dem Hintertore" besprühten ein oder mehrere Unbekannte mittels blauer, roter und schwarzer Sprühfarbe. Dadurch entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 13. Mai, 10.00 Uhr und gestern, 08.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0122054/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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