LPI-GTH: Sachbeschädigung

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend begab sich ein bis dahin Unbekannter zu einem Außengelände eines Reiterhofes in der Straße "Schulplan". Der Mann öffnete gewaltsam einen Lagerraum, als er offensichtlich bei seiner Tatausführung gestört wurde und anschließend die Flucht ergriff. Der 36-jährige Tatverdächtige (litauisch) konnte wenig später auf einem in der Nähe befindlichen Feld aufgegriffen werden. Er ...

mehr