LPI-GTH: Pkw beschädigt
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein bislang Unbekannter beschädigte gestern, gegen 14.20 Uhr die Seitenscheibe eines in der Straße "Schönbrunn" geparkten BMW. Als ein Zeuge den unbekannten Mann ansprach, flüchtete dieser mit einem Fahrrad. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 800 Euro. Die Polizei Ilmenau nimmt Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Aufenthaltsort unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0122345/2026) entgegen. (jd)
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