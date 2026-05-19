LPI-GTH: Pkw beschädigt

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen befuhr ein 76-jähriger Fahrer eines Skoda die Bahnhofstraße und bog fortfolgend in die Straße "Stadel" ein. Dabei kollidierte der Mann mit einem dort befindlichen Zigarettenautomaten sowie einem Verkehrszeichen. Durch den Zusammenstoß löste sich das Verkehrszeichen und fiel auf einen geparkten Pkw, welcher dadurch beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf kam der 76-Jährige von der Fahrbahn ab, touchierte einen Grundstückszaun ...

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