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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein bislang Unbekannter beschädigte gestern, gegen 14.20 Uhr die Seitenscheibe eines in der Straße "Schönbrunn" geparkten BMW. Als ein Zeuge den unbekannten Mann ansprach, flüchtete dieser mit einem Fahrrad. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 800 Euro. Die Polizei Ilmenau nimmt Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Aufenthaltsort unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0122345/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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