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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen befuhr ein 76-jähriger Fahrer eines Skoda die Bahnhofstraße und bog fortfolgend in die Straße "Stadel" ein. Dabei kollidierte der Mann mit einem dort befindlichen Zigarettenautomaten sowie einem Verkehrszeichen. Durch den Zusammenstoß löste sich das Verkehrszeichen und fiel auf einen geparkten Pkw, welcher dadurch beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf kam der 76-Jährige von der Fahrbahn ab, touchierte einen Grundstückszaun und geriet in einen Straßengraben, wo der Skoda zum Stillstand kam. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz und brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ob ein medizinisches Problem unfallursächlich war, ist Gegenstand der Ermittlungen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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