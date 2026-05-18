LPI-GTH: E-Mails eingegangen

Eisenach (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 41-jähriger Fahrer eines Citroen in den frühen Stunden des heutigen Tages im Stadtgebiet kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,0 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 41-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) ...

mehr