LPI-GTH: E-Mails eingegangen
Ilmenau (ots)
Am zurückliegenden Wochenende erhielten Schulen im Stadtgebiet anonyme Droh-E-Mails, was am heutigen Morgen polizeilich bekannt wurde. Es wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen zu Verifizierung einer möglichen Gefahrenlage eingeleitet. Weiterhin wurden Ermittlungen unter anderem zum Verfasser des Schreibens initiiert. Von einer drohenden Gefahr war und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Der Schulbetrieb wurde nicht beeinträchtigt. (jd)
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