LPI-GTH: Widerrechtlich auf Firmengelände
Riechheim (Ilm-Kreis) (ots)
Zwei bislang unbekannte Personen begaben sich am 16. Mai, gegen 22.20 Uhr widerrechtlich auf ein Firmengrundstück für Landmaschinen in der Straße "Am Kranichfelder Weg". Offenbar wurden die beiden bei ihrem weiteren Vorhaben gestört und flüchteten. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0121252/2026) entgegen. (jd)
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