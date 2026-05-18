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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rückleuchten entwendet

Gotha (ots)

Von einem im Bereich Rudloffstraße geparkten Lkw demontierten ein oder mehrere bislang Unbekannte die Rückleuchten und entwendeten diese anschließend. Es entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 600 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 16. Mai, 17.00 Uhr und gestern, 14.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0121256/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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