Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte versuchten am Freitag, 15.05.2026, kurz nach 10.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Hörselstraße einzubrechen. Der oder die Täter drangen zunächst in ein Nebengebäude ein und beabsichtigten weiter in das Hauptgebäude zu gelangen. Dies ohne Erfolg. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem besonders schwerem Fall des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zur Tat geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0120135/2026 entgegengenommen. (mwi)

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