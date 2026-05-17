Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorsicht: Radmuttern bei Fahrzeugen gelöst - Zeugenaufruf

Hörselberg-Hainich / Flugplatz Kindel (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte sollen während einer Motorsportveranstaltung am Flugplatz Kindel, in der Zeit vom letzten Mittwoch bis heute Vormittag an mehreren Fahrzeugen die Radmuttern bzw. Radbolzen gelöst haben. Die genauen Umstände, wie viele Personen und Fahrzeuge betroffen sind, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei Eisenach bitte alle Teilnehmer der Veranstaltung den sicheren Zustand ihrer Fahrzeuge, welche sich im benannten Zeitraum auf dem Veranstaltungsgelände befanden, zu überprüfen.

Ebenso wird gebeten, dass sich Gäste der Veranstaltung bei der Polizei Eisenach melden, wenn eine Manipulation an einem Fahrzeug festgestellt wurde. Informationen werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0121178/2026 entgegengenommen. (mwi)

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