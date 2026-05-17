Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller gestohlen

Ilmenau (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche wurde aus einem Fahrradkeller im Max-Plank-Ring ein dort abgestelltes Fahrrad der Marke Specialized "Rockhopper" in der Farbe türkis im Wert von ca. 1300,- Euro entwendet. Allerdings war das Fahrradschloss nur um ein Holm der Telegabel geschlungen, somit musste der Dieb nur das Vorderrad ausbauen, um das Fahrrad zu entwenden. Das Schloss blieb unbeschädigt zurück. (ef)

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