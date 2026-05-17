LPI-GTH: "Ein Gläschen" zu viel im Straßenverkehr
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Die Polizei Gotha führte am Samstagvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle im Stadtgebiet durch. Hierbei fiel den Beamten ein Landrover auf und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein trotz Atembeschwerden gelungener Atemalkoholtest bei dem 60-jährigen Fahrer ergab 0,57 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine beweiserhebliche Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die 0,5 - Promillegrenze. Zu schnell war der Mann allerdings nicht unterwegs. (rd)
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