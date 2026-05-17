LPI-GTH: "Ein Gläschen" zu viel im Straßenverkehr

Gotha (ots) - Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr erschienen gleich drei Fahrzeuge im Konvoi bei der Polizei in Gotha. Nachdem die Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge verlassen hatten, begann eine lautstarke Debatte. Im Beisein von Beamten beleidigte und bedrohte ein Mercedesfahrer einen VW-Fahrer. Die Polizei trennte die Streithähne und konnte herausarbeiten, dass es bereits auf der A4 am Kirchheimer Dreieck zu einem Vorfall, ausgelöst durch den Mercedesfahrer, kam. Hier machte ...

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