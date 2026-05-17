LPI-GTH: Mit frisiertem E-Scooter unterwegs
Gotha (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag verfolgten Beamte einen E-Scooterfahrer durch die Innenstadt von Gotha, da sie erkannten, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Ein Atemalkoholtest bei dem 18jährigen Gothaer erbrachte gerichtsverwertbare 0,52 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht den Vorschriften entsprach und Geschwindigkeiten jenseits der 50 km/h auf die Straße brachte. Dieser wurde sichergestellt und somit aus dem Verkehr gezogen. (ri)
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