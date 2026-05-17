PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit frisiertem E-Scooter unterwegs

Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verfolgten Beamte einen E-Scooterfahrer durch die Innenstadt von Gotha, da sie erkannten, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Ein Atemalkoholtest bei dem 18jährigen Gothaer erbrachte gerichtsverwertbare 0,52 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht den Vorschriften entsprach und Geschwindigkeiten jenseits der 50 km/h auf die Straße brachte. Dieser wurde sichergestellt und somit aus dem Verkehr gezogen. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 17.05.2026 – 03:25

    LPI-GTH: Unter Drogen unterwegs

    LK Gotha (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte in Gotha einen 24jährigen BMW-Fahrer und stellten bei diesem eine Beeinflussung von verschiedenen Betäubungsmitteln fest. Sie ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Samstagabend ereignete sich nördlich von Gotha ein ähnliches Szenario. Hier wurde ein 24jähriger Mercedesfahrer einer Kontrolle unterzogen. Dieser absolvierte den Drogentest zu seinem Leid ebenfalls ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 03:23

    LPI-GTH: Langer Weg zur Polizei

    Gotha (ots) - Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr erschienen gleich drei Fahrzeuge im Konvoi bei der Polizei in Gotha. Nachdem die Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge verlassen hatten, begann eine lautstarke Debatte. Im Beisein von Beamten beleidigte und bedrohte ein Mercedesfahrer einen VW-Fahrer. Die Polizei trennte die Streithähne und konnte herausarbeiten, dass es bereits auf der A4 am Kirchheimer Dreieck zu einem Vorfall, ausgelöst durch den Mercedesfahrer, kam. Hier machte ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:30

    LPI-GTH: In Verwaltungsgebäude eingedrungen

    Eisenach (ots) - In das Verwaltungsgebäude einer Firma im Schleierbornweg, drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein. In der Zeit zwischen dem 13. Mai, 17.00 Uhr und gestern, 07.15 Uhr wurde die Tat verübt und dabei Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro verursacht. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren