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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Verwaltungsgebäude eingedrungen

Eisenach (ots)

In das Verwaltungsgebäude einer Firma im Schleierbornweg, drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein. In der Zeit zwischen dem 13. Mai, 17.00 Uhr und gestern, 07.15 Uhr wurde die Tat verübt und dabei Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro verursacht. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0119845/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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