LPI-GTH: Diebstahl aus Keller
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen ein E-Bike der Marke "Fischer". Das Fahrrad in den Farben Schwarz und Blau war mittels Fahrradschloss gesichert und hat einen Wert von ungefähr 1.300 Euro. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen dem 09. Mai, 14.00 Uhr und dem 13. Mai, 18.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0119073/2026) entgegen. (jd)
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