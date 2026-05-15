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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Augenscheinlich mittels einer Gehwegplatte beschädigten ein oder mehrere Unbekannte eine Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Bremerstraße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Tat wurde gestern, gegen 00.35 Uhr verübt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0119132/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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