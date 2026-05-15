LPI-GTH: Sachbeschädigung
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Augenscheinlich mittels einer Gehwegplatte beschädigten ein oder mehrere Unbekannte eine Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Bremerstraße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Tat wurde gestern, gegen 00.35 Uhr verübt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0119132/2026) entgegen. (jd)
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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