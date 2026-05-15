LPI-GTH: Sachbeschädigung

Wutha- Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich zu einem Parkplatz in der Ruhlaer Straße und entwendeten am 13. Mai, in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 06.20 Uhr ein Quad. Das Beutegut der Marke "Shandong Odes" in den Farben Rot, Gold und Schwarz hat einen Wert von rund 12.000 Euro. Ein weiteres schwarzes Quad der Marke "Eagle Motorsports" im Wert von circa 2.500 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem ...

mehr