Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Quads entwendet

Wutha- Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich zu einem Parkplatz in der Ruhlaer Straße und entwendeten am 13. Mai, in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 06.20 Uhr ein Quad. Das Beutegut der Marke "Shandong Odes" in den Farben Rot, Gold und Schwarz hat einen Wert von rund 12.000 Euro. Ein weiteres schwarzes Quad der Marke "Eagle Motorsports" im Wert von circa 2.500 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem Parkplatz in der Straße "Am Rotberg". Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 11.00 Uhr. Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 und den Bezugsnummern 0118818/2026 (Ruhlaer Straße) oder 0119297/2026 (Am Rotberg) entgegen. (jd)

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