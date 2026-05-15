LPI-GTH: Grundstücksmauer beschmiert

Gotha (ots) - Am Mittwochabend konnte die Polizei Gotha fast zeitgleich zwei betrunkene Radfahrer in Gotha feststellen. Ein 28-jähriger Gothaer befuhr dabei die Salzgitterstraße. Bei diesem war weiterhin ein Drogenvortest positiv. Nahezu zeitgleich wurde ein 39-jähriger Gothaer in der Kindleber Straße kontrolliert. Beide waren mit jeweils knapp 1,8 Promille nicht mehr zum Führen ihres Fahrrades geeignet. Bei beiden ...

mehr