LPI-GTH: Grundstücksmauer beschmiert
Eisenach (ots)
Am 13. Mai, gegen 22.00 Uhr beschmierten ein oder mehrere Unbekannte eine Grundstücksmauer im Hainweg mittels schwarzer Sprühfarbe. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0119311/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell