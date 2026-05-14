Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rasende Wut endet im Polizeigewahrsam

Gotha (ots)

Am späten Mittwochabend informierte ein Gothaer Bürger die Polizei über einen wütenden Mann in der Von-Hoff-Straße. Dieser soll um sich geschlagen und gegen Gegenstände getreten haben. Die Gothaer Polizei konnte den erheblich alkoholisierten polizeibekannten 45-jährigen Gothaer vor Ort antreffen. Nachdem dieser sich beruhigt hatte konnte er mit Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Etwa 30 Minuten später musste die Polizei erneut zum Einsatz kommen, da der selbe Mann nur einige Hauseingänge weiter eine Tür eingetreten hatte. Im Hausflur beschädigte er weiterhin diverse Gegenstände. Zur Unterbindung weiterer Straftaten erfolgte die Gewahrsamnahme des 45-Jährigen. Außerdem kommt zu den zuvor gesammelten Anzeigen eine Weitere wegen Sachbeschädigung dazu. (dg)

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