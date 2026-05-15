Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Schönau v. d. Walde (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Morgen in der Ortsstraße. Ein 59-jähriger Fahrer eines BMW-Motorrades befuhr die Straße von Engelsbach kommend in Richtung Gothaer Straße und beabsichtigte fortfolgend nach links in Richtung Ernstroda abzubiegen. Gleichzeitig fuhr eine 36-jährige Fahrerin eines Hyundai geradeaus von Ernstroda in Richtung Georgenthal. Offenbar übersah der Motorradfahrer die vorfahrtsberechtigte 36-Jährige, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 59 Jahre alte Mann wurde leicht, seine 58-jährige Sozia schwer verletzt. Beide wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Infolge des Verkehrsunfalles war das Motorrad nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von schätzungsweise 25.000 Euro. (jd)

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