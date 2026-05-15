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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

Ein 56-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit seinem E-Bike einen Land- und Forstwirtschaftsweg von Richtung Kleiner Hörselberg in Richtung L3007. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Dadurch wurde der 56-Jährige schwer verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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