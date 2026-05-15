LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt

Gotha (ots) - Am 22. April, gegen 17.00 Uhr soll es in der Markstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier männlicher Personen gekommen sein. Einer der Männer soll mit einem weiteren Mann und einer Frau, welche einen Hund führte, unterwegs gewesen sein. Der zweite unbekannte Mann soll ein Fahrrad gefahren haben und sich in Begleitung eines Mannes und eines Kindes befunden haben. Die beiden Unbekannten gerieten in Streit und fortfolgend in eine körperliche ...

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