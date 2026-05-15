LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt
Eisenach (ots)
Am 12. Juni 2025, gegen 17.30 Uhr begab sich ein bislang Unbekannter in eine Tankstelle in der Kasseler Straße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Aufforderung kam ein Tankstellenmitarbeiter nicht nach. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann in Richtung Adam-Opel-Straße. Die Polizei fahndet öffentlich nach der abgebildeten Person. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Aufenthaltsort, nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0151163/2025) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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