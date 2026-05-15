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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Gotha (ots)

Am 22. April, gegen 17.00 Uhr soll es in der Markstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier männlicher Personen gekommen sein. Einer der Männer soll mit einem weiteren Mann und einer Frau, welche einen Hund führte, unterwegs gewesen sein. Der zweite unbekannte Mann soll ein Fahrrad gefahren haben und sich in Begleitung eines Mannes und eines Kindes befunden haben. Die beiden Unbekannten gerieten in Streit und fortfolgend in eine körperliche Auseinandersetzung von welcher beide offenbar Gesichtsverletzungen davontrugen. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt, insbesondere werden Personen gesucht, die Hinweise zu den beiden Männern, deren Begleitern oder deren Aufenthaltsort geben können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0099316/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 15.05.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen ein E-Bike der Marke "Fischer". Das Fahrrad in den Farben Schwarz und Blau war mittels Fahrradschloss gesichert und hat einen Wert von ungefähr 1.300 Euro. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen dem 09. Mai, 14.00 Uhr und dem 13. Mai, 18.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ...

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    Wutha- Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich zu einem Parkplatz in der Ruhlaer Straße und entwendeten am 13. Mai, in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 06.20 Uhr ein Quad. Das Beutegut der Marke "Shandong Odes" in den Farben Rot, Gold und Schwarz hat einen Wert von rund 12.000 Euro. Ein weiteres schwarzes Quad der Marke "Eagle Motorsports" im Wert von circa 2.500 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem ...

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