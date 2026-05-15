Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Gotha (ots)

Am 22. April, gegen 17.00 Uhr soll es in der Markstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier männlicher Personen gekommen sein. Einer der Männer soll mit einem weiteren Mann und einer Frau, welche einen Hund führte, unterwegs gewesen sein. Der zweite unbekannte Mann soll ein Fahrrad gefahren haben und sich in Begleitung eines Mannes und eines Kindes befunden haben. Die beiden Unbekannten gerieten in Streit und fortfolgend in eine körperliche Auseinandersetzung von welcher beide offenbar Gesichtsverletzungen davontrugen. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt, insbesondere werden Personen gesucht, die Hinweise zu den beiden Männern, deren Begleitern oder deren Aufenthaltsort geben können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0099316/2026) entgegen. (jd)

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