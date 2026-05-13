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Polizei Bielefeld

POL-BI: Unvermittelter Angriff mit abgebrochenen Stuhlbeinen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Drei Männer sollen Montagnacht, 11.05.2026, zwei Fußgänger unvermittelt mit abgebrochenen Stuhlbeinen geschlagen haben. Die Polizei sucht die Täter sowie Zeugen.

Ein 25-jähriger Bielefelder und ein 25-jähriger Detmolder befanden sich auf dem Nachhauseweg und gingen dabei gegen 23:50 Uhr über den Kesselbrink. Im Bereich des grünen Würfels sollen drei Unbekannte das Duo überraschend angegriffen und mit zwei abgebrochenen Stuhlbeinen auf sie eigeschlagen haben. Der Detmolder verlor bei der Auseinandersetzung seine Geldbörse, die nach der Flucht der Täter nicht mehr aufzufinden war. Beide erlitten leichte Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt wurden. Die Fahndung der hinzugerufenen Polizisten verlief negativ.

Die Opfer beschrieben die Tatverdächtigen als afrikanisch aussehend. Einer soll rot gekleidet gewesen sein.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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