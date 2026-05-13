Polizei Bielefeld

POL-BI: Unvermittelter Angriff mit abgebrochenen Stuhlbeinen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Drei Männer sollen Montagnacht, 11.05.2026, zwei Fußgänger unvermittelt mit abgebrochenen Stuhlbeinen geschlagen haben. Die Polizei sucht die Täter sowie Zeugen.

Ein 25-jähriger Bielefelder und ein 25-jähriger Detmolder befanden sich auf dem Nachhauseweg und gingen dabei gegen 23:50 Uhr über den Kesselbrink. Im Bereich des grünen Würfels sollen drei Unbekannte das Duo überraschend angegriffen und mit zwei abgebrochenen Stuhlbeinen auf sie eigeschlagen haben. Der Detmolder verlor bei der Auseinandersetzung seine Geldbörse, die nach der Flucht der Täter nicht mehr aufzufinden war. Beide erlitten leichte Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt wurden. Die Fahndung der hinzugerufenen Polizisten verlief negativ.

Die Opfer beschrieben die Tatverdächtigen als afrikanisch aussehend. Einer soll rot gekleidet gewesen sein.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

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