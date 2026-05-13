POL-BI: Achtung: Fake-Anrufe von Mitarbeitern eines Online-Zahlungssystems
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor Betrügern, die Sie mit falschen Angaben überzeugen wollen, Zugriff zu Ihren Daten zu erlangen.
Eine 25-jährige Bielefelderin erhielt Montagmittag, 11.05.2026, einen Anruf auf ihr Handy. Der Anrufer gab vor, Mitarbeiter eines bekannten Online-Zahlungssystems zu sein und behauptete, dass der Account der Bielefelderin gehackt worden sei. Um erfolgreich dagegen vorzugehen, solle sie sich eine Fernwartung-App zulegen und dem Anrufer so Zugriff auf ihr Mobiltelefon gestatten. Anschließend sollte die Bielefelderin einen Account bei einer Krypto-Börse anlegen, damit dort ein angeblicher mit ihren Daten erstellter Fake-Account gelöscht werden könne. Damit dies gelänge, sollte sie das Einzahlungslimit auf 4999 Euro anheben.
Das Opfer erkannte den Betrug und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.
Die Polizei erinnert: Bleiben Sie vorsichtig und reagieren Sie nicht übereilt, wenn Sie von Support-Mitarbeitern angerufen werden. Geben Sie auf keinen Fall Daten weiter oder frei. Legen Sie auf und nutzen Sie direkt die offiziellen Seiten um Kontakt zu den richtigen Mitarbeitern aufzunehmen.
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