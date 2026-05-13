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Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Fake-Anrufe von Mitarbeitern eines Online-Zahlungssystems

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor Betrügern, die Sie mit falschen Angaben überzeugen wollen, Zugriff zu Ihren Daten zu erlangen.

Eine 25-jährige Bielefelderin erhielt Montagmittag, 11.05.2026, einen Anruf auf ihr Handy. Der Anrufer gab vor, Mitarbeiter eines bekannten Online-Zahlungssystems zu sein und behauptete, dass der Account der Bielefelderin gehackt worden sei. Um erfolgreich dagegen vorzugehen, solle sie sich eine Fernwartung-App zulegen und dem Anrufer so Zugriff auf ihr Mobiltelefon gestatten. Anschließend sollte die Bielefelderin einen Account bei einer Krypto-Börse anlegen, damit dort ein angeblicher mit ihren Daten erstellter Fake-Account gelöscht werden könne. Damit dies gelänge, sollte sie das Einzahlungslimit auf 4999 Euro anheben.

Das Opfer erkannte den Betrug und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Die Polizei erinnert: Bleiben Sie vorsichtig und reagieren Sie nicht übereilt, wenn Sie von Support-Mitarbeitern angerufen werden. Geben Sie auf keinen Fall Daten weiter oder frei. Legen Sie auf und nutzen Sie direkt die offiziellen Seiten um Kontakt zu den richtigen Mitarbeitern aufzunehmen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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