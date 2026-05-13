Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Polizeibeamte und Bankmitarbeiter: Seniorin händigt Bargeld aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Buschkamp - Betrüger erbeuteten am Dienstag, 12.05.2026, Bargeld einer Bielefelderin, bei dem es sich angeblich um Falschgeld handeln sollte.

Die Seniorin erhielt gegen 17:30 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Frau. Diese gab sich als Mitarbeiterin ihrer Bank aus. Sie behauptete, es sei Falschgeld im Umlauf, und erkundigte sich, ob die Bielefelderin kürzlich Geld abgehoben hätte.

Als sie ihre Frage bejahte, erzählte die falsche Bankmitarbeiterin von einem Mann, der kommen würde, um sich das Geld anzusehen.

Zwischenzeitlich wurde die Dame misstrauisch und kündigte an, einen Verwandten anzurufen. Davon konnte sie jedoch die Frau am Telefon abbringen.

Kurz darauf, gegen 18:00 Uhr, erschien der angekündigte Mann an ihrer Wohnungstür an der Max-Planck-Straße. Nachdem er einen falschen Polizeiausweis auf seinem Handy vorzeigte, ließ ihn die ältere Dame eintreten. Währenddessen blieb die falsche Bankmitarbeiterin am Telefon und instruierte die Bielefelderin.

Die ältere Dame holte Geldscheine in einem dreistelligen Betrag heraus, damit sie der vermeintliche Polizist in Augenschein nehmen konnte. Er betrachtete die Scheine, nahm sie an sich und verließ damit die Wohnung.

Der Bielefelderin wurde klar, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war, und verständigte die Polizei.

Der Mann war circa 20 bis 23 Jahre alt, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, schlank und hatte dunkle Haare. Er war mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Jeans bekleidet.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Die Polizei rät, das Telefonat sofort zu beenden, wenn sie ein ungutes Gefühl haben. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Wertgegenstände und Bargeld in ihrer Wohnung. Legen Sie auf und erkundigen Sie sich direkt bei ihrer Bank, ob tatsächlich ein Problem vorliegt.

In den vergangenen Tagen kam es im Bielefelder Stadtgebiet zu einer Häufung von Anrufen falscher Polizeibeamter. Seien Sie wachsam und beenden Sie solche Telefonate sofort!

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