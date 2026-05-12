POL-BI: Jugendlicher Roller-Fahrer gesucht
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall am Montag, 11.05.2026, sucht die Polizei einen geschädigten jugendlichen Roller-Fahrer sowie Zeugen.
Zeugen meldeten sich bei der Leitstelle der Polizei Bielefeld. Sie hatten beobachtet, dass gegen 17:00 Uhr ein PKW-Fahrer von der Straße Am Stadtholz offenbar bei Rot nach links in die Eckendorfer Straße in Richtung stadtauswärts abbog. Dort kam es auf der Fußgängerfurt zum Zusammenstoß mit dem Roller eines Jugendlichen, der dabei auch zu Fall kam. Anschließend stand der Jugendliche wieder auf und ging weiter auf der Fußgängerfurt in Richtung Tankstelle, während der PKW weiter in Richtung stadtauswärts davonfuhr. Anhand des durch die Zeugen abgelesenen Kennzeichens konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.
Die Polizei sucht den jugendlichen Rollerfahrer und bittet diesen, sowie Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.
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