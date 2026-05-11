Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Pkw-Diebstahl
Augsburg (ots)
Horgau - Im Zeitraum vom 07.05.2026 (Donnerstag), 20.00 Uhr bis 08.05.2026 (Freitag), 07.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Von-Holzapfel-Straße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls.
Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
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