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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl - Täterfestnahme

Augsburg (ots)

Donauwörth - Am Freitag (07.05.2026) verschafften sich ein 21-Jähriger, ein 31-Jähriger sowie mindestens drei weitere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Industriestraße. Gegen 00.15 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei. Die Beamten konnten den 21-Jährigen sowie den 31-Jährigen vor Ort festnehmen. Drei weitere bislang unbekannte Personen flüchteten. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Die Täter hatten bereits Kupfer im niedrigen vierstelligen Bereich zum Abtransport bereitgelegt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden der 21-Jährige sowie der 31-Jährige am Freitag (07.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Verd. Des schweren Bandendiebstahls gegen die Männer und setzte diesen in Vollzug. Der 21-Jährige sowie der 31-Jährige befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls gegen die Männer übernommen. Der 21-Jährige sowie der 31-Jährige besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit. Die Kripo Dillingen sucht nun Zeugen, die insbesondere in der Nacht von Donnerstag (06.05.2026) auf Freitag (07.05.2026) gegen Mitternacht im Bereich der Industriestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich bei der Kripo Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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