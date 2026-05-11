Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (10.05.2026), gegen 20.00 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Mehrparteienhaus in der Gögginger Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt zur Brandursache und wegen möglicher Brandstiftung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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